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Дома с видом на горы в Rijeka Crnojevica, Черногория

2 объекта найдено
Дом 5 комнат в Meterizi, Черногория
Дом 5 комнат
Meterizi, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 218 м²
Количество этажей 2
ID-2122 Продается уютный и стильный дом в Метеризе, г. Улцинь. Площадь: 218 м² Ок…
$257,500
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Дом 2 спальни в Strugari, Черногория
Дом 2 спальни
Strugari, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Количество этажей 1
This property is the perfect home for peace and nature lovers! It is a massive plot in a tin…
$163,103
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Рейтинг 4.9 / 5:
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