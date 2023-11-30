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Коммерческая недвижимость в Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория

2 объекта найдено
Коммерческая с видом на море в Сушчепан, Черногория
Коммерческая с видом на море
Сушчепан, Черногория
U2-302 . Urbanized plot in IgaloUrbanized plot for sale in  Igalo, Herceg Novi riviera, Mont…
€300,000
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Коммерческая 6 спален в Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Коммерческая 6 спален
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 361 м²
Building with five apartment and limited sea views for sale in Ratiševina, Herceg Novi - Mon…
€450,000
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