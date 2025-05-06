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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с видом на море в Рафаиловичи, Черногория

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2 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Rafailovici, Черногория
Квартира 1 спальня
Rafailovici, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 3
Сдается двухкомнатная квартира в Рафаиловичах, 55м2, с захватывающим видом на море. Квартира…
$959
в месяц
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 1 спальня в Rafailovici, Черногория
Квартира 1 спальня
Rafailovici, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1
Недвижимость ЧерногорияСдаётся однокомнатная меблированная квартира в Рафаиловичах на длител…
$734
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Realting.com
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