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Пентхаусы с видом на море в Рафаиловичи, Черногория

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2 объекта найдено
Пентхаус в Рафаиловичи, Черногория
Пентхаус
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 4
Площадь 328 м²
1-я линия, от выхода из здания до пляжа 20 метров. Квартира располагается на 6-м этаже, име…
$1,07 млн
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Пентхаус в Rafailovici, Черногория
Пентхаус
Rafailovici, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Этаж 4
Продается роскошно обставленный пентхаус с открытым видом на море, на первой линии моря в Ра…
$699,650
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
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