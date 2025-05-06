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Дома с гаражом в Рафаиловичи, Черногория

1 объект найдено
Дом 5 спален в Rafailovici, Черногория
Дом 5 спален
Rafailovici, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 000 м²
Этаж 7
Представляем вам уникальный двухуровневый пентхаус площадью 1000 м2 в Рафаиловичи, муниципал…
Цена по запросу
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