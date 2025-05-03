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Виллы с террасой в Прчане, Черногория

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6 объектов найдено
Вилла 6 комнат в Прчань, Черногория
Вилла 6 комнат
Прчань, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 456 м²
Этаж 3/3
Роскошная новая вилла представляет собой просторный современный дом с 4 спальнями и роскошно…
$2,17 млн
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Вилла 7 комнат в Прчань, Черногория
Вилла 7 комнат
Прчань, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 479 м²
Этаж 3/3
Роскошная новая вилла представляет собой просторный современный дом с 5спальнями и роскошно …
$2,39 млн
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Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Вилла в Муо, Черногория
Вилла
Муо, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 371 м²
К продаже предлагается новая, полностью меблированная вилла класса "люкс" в Столиве. Вилла н…
Цена по запросу
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Вилла в Муо, Черногория
Вилла
Муо, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Продается вилла в поселке Прчань, недалеко от города Котор. Здание общей площадью 209 м2 рас…
$830,706
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Вилла в Муо, Черногория
Вилла
Муо, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 215 м²
Предлагается вилла на первой линии у моря, в поселке Столив. Вилла состоит из четырех этажей…
$986,464
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Вилла в Муо, Черногория
Вилла
Муо, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 384 м²
Продаются две виллы на первой линии, в прибрежном поселке Столив, Котор.Общая площадь участк…
$1,56 млн
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