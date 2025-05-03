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Виллы с видом на море в Прчане, Черногория

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20 объектов найдено
Вилла в Муо, Черногория
Вилла
Муо, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 355 м²
Два дома с рестораном на первой линии Которский залив, считающийся одним из десяти прекрасне…
$2,28 млн
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Вилла в Прчань, Черногория
Вилла
Прчань, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 497 м²
Продается роскошная вилла, в одном из самых красивых мест на черногорском побережье, уютном …
$3,53 млн
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Вилла в Прчань, Черногория
Вилла
Прчань, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 330 м²
Два аутентичных каменных дома, первоначально восстановленных в соответствии с требованиями И…
$2,68 млн
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Вилла в Прчань, Черногория
Вилла
Прчань, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Продается уютный дом, всего в 200-х метрах от пляжа. Площадь дома 123 м2, площадь участка 26…
$343,573
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Вилла в Прчань, Черногория
Вилла
Прчань, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 497 м²
Расположение: пос. Прчань Площадь виллы: 497 кв.м. Площадь участка: 910+680 кв.м. Кол-во спа…
$3,54 млн
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Вилла в Муо, Черногория
Вилла
Муо, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 400 м²
Предлагаем на продажу роскошную виллу, состоящую из: 4 спален (каждая со своей ванной комнат…
$1,56 млн
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First Realty
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Вилла в Прчань, Черногория
Вилла
Прчань, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 456 м²
Количество этажей 3
Вилла Vela – исключительное жилье на побережье Средиземного моря с захватывающим видом на Ко…
$2,11 млн
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла в Прчань, Черногория
Вилла
Прчань, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Потрясающий старинный каменный дом (таунхаус) на первой линии с небольшим садом, частным гар…
$471,339
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Вилла в Прчань, Черногория
Вилла
Прчань, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
Небольшой дом с садиком на 2 линии - всего в 50 метрах от моря. В пешей доступности имеется …
$209,365
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Вилла в Прчань, Черногория
Вилла
Прчань, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 168 м²
Расположение: пос. Прчань Площадь виллы: 168 кв.м. Площадь участка: 181 кв.м. Кол-во спален:…
$1,02 млн
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Вилла в Муо, Черногория
Вилла
Муо, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Продается вилла в поселке Прчань, недалеко от города Котор. Здание общей площадью 209 м2 рас…
$830,706
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Вилла в Муо, Черногория
Вилла
Муо, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 479 м²
Количество этажей 3
Вилла Aquila – это исключительное предложение! Она расположена на уединенной территории, к к…
$2,32 млн
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла в Прчань, Черногория
Вилла
Прчань, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Красивая архитектура, тщательно продуманные планировка и интерьеры, ухоженный сад, изумитель…
$676,408
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Вилла в Прчань, Черногория
Вилла
Прчань, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Старинное, каменное палаццио на 1 линии моря в красивейшем поселке Которского Залива - Прчан…
$912,614
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Вилла в Прчань, Черногория
Вилла
Прчань, Черногория
Количество спален 6
Площадь 500 м²
Большая вилла на первой линии в Бока Которской бухте. На первом этаже можно организовать слу…
$1,61 млн
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Вилла в Прчань, Черногория
Вилла
Прчань, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 306 м²
Дом с красивой, ухоженной территорией на 1 линии моря у мелкогалечного пляжа. Дом имеет след…
$1,40 млн
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Вилла в Прчань, Черногория
Вилла
Прчань, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Уникальный, исторический четырехэтажный дом на 1 линии моря в Боко-Которском Заливе. Дом со…
$847,121
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Вилла в Прчань, Черногория
Вилла
Прчань, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 479 м²
Котор, Прчань - современная вилла с бассейном и панорамным видом на море Общая площадь: 479…
$2,36 млн
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Вилла в Муо, Черногория
Вилла
Муо, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 356 м²
Продается каменный дом, на маленьком курорте Прчань, общей площадью 356 м2, который находитс…
$1,45 млн
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Вилла 6 комнат в Прчань, Черногория
Вилла 6 комнат
Прчань, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 232 м²
Количество этажей 2
A beautifully restored and modernisedtraditional stone farm house with mature Mediterranean …
$869,849
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