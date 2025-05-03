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Виллы с видом на горы в Прчане, Черногория

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3 объекта найдено
Вилла в Прчань, Черногория
Вилла
Прчань, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 456 м²
Количество этажей 3
Вилла Vela – исключительное жилье на побережье Средиземного моря с захватывающим видом на Ко…
$2,11 млн
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Вилла в Муо, Черногория
Вилла
Муо, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 479 м²
Количество этажей 3
Вилла Aquila – это исключительное предложение! Она расположена на уединенной территории, к к…
$2,32 млн
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла 6 комнат в Прчань, Черногория
Вилла 6 комнат
Прчань, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 232 м²
Количество этажей 2
A beautifully restored and modernisedtraditional stone farm house with mature Mediterranean …
$869,849
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