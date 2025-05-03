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Особняки с террасой в Прчане, Черногория

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1 объект найдено
Особняк 6 комнат в Прчань, Черногория
Особняк 6 комнат
Прчань, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Предлагаем на продажу двухэтажный красивый и уютный дом расположен в приморском поселке Прча…
$1,13 млн
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Агентство
First Realty
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