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Дома с террасой в Прчане, Черногория

виллы
64
24 объекта найдено
Вилла 6 комнат в Прчань, Черногория
Вилла 6 комнат
Прчань, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 456 м²
Этаж 3/3
Роскошная новая вилла представляет собой просторный современный дом с 4 спальнями и роскошно…
$2,17 млн
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VALUE.ONE
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English, Русский, Français, Crnogorski
Особняк 6 комнат в Прчань, Черногория
Особняк 6 комнат
Прчань, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Предлагаем на продажу двухэтажный красивый и уютный дом расположен в приморском поселке Прча…
$1,13 млн
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First Realty
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Дом 6 спален в Муо, Черногория
Дом 6 спален
Муо, Черногория
Количество спален 6
Площадь 585 м²
Отличное предложение для любителей эксклюзива и спокойствия! Просторная, четырехэтажная вилл…
$1,87 млн
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Вилла 7 комнат в Прчань, Черногория
Вилла 7 комнат
Прчань, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 479 м²
Этаж 3/3
Роскошная новая вилла представляет собой просторный современный дом с 5спальнями и роскошно …
$2,39 млн
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VALUE.ONE
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English, Русский, Français, Crnogorski
Дом 7 спален в Муо, Черногория
Дом 7 спален
Муо, Черногория
Количество спален 7
Площадь 390 м²
Бока Которская бухта, район Столив. Трёх этажный дом на первой линии у моря Расстояние до м…
$1,73 млн
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Дом 4 спальни в Прчань, Черногория
Дом 4 спальни
Прчань, Черногория
Количество спален 4
Площадь 557 м²
Описание Бока Которская бухта, район Прчань. Двух уровневый дом с четырьмя спальнями и больш…
$400,027
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Вилла в Муо, Черногория
Вилла
Муо, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 371 м²
К продаже предлагается новая, полностью меблированная вилла класса "люкс" в Столиве. Вилла н…
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Прчань, Черногория
Дом 3 спальни
Прчань, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 2
Дом в тихом месте, Прчан Продается двухэтажный дом площадью 123 м² с тремя спальнями. …
$291,653
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Дом 3 спальни в Муо, Черногория
Дом 3 спальни
Муо, Черногория
Количество спален 3
Площадь 83 м²
Описание Бока Которская бухта, район Столив. Дом на первой линии у моря Комфортный и уютный…
$918,982
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Дом 4 спальни в Прчань, Черногория
Дом 4 спальни
Прчань, Черногория
Количество спален 4
Площадь 761 м²
Бока Которская бухта, район Прчань. Отреставрированный дом из натурального камня с четырьмя …
$1,73 млн
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Дом 3 спальни в Прчань, Черногория
Дом 3 спальни
Прчань, Черногория
Количество спален 3
Площадь 105 м²
Описание Бока Которская бухта, район Прчань. Дом с тремя спальнями на второй линии у моря и …
$210,825
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Дом 4 комнаты в Муо, Черногория
Дом 4 комнаты
Муо, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
ID-1686 Продается уютный дом на первой линии в Лепетане Локация: Тиват, Лепетане, пер…
$435,152
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Дом 3 спальни в Муо, Черногория
Дом 3 спальни
Муо, Черногория
Количество спален 3
Площадь 165 м²
Описание Бока Которская бухта, район Столив. Трёх этажный дом с тремя спальнями на первой ли…
$810,866
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Дом 4 спальни в Прчань, Черногория
Дом 4 спальни
Прчань, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 232 м²
Дом c видом на море в Которе В красивом удаленном от городской суеты местечке Прчань, которо…
$519,191
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Вилла в Муо, Черногория
Вилла
Муо, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Продается вилла в поселке Прчань, недалеко от города Котор. Здание общей площадью 209 м2 рас…
$830,706
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Дом 10 комнат в Муо, Черногория
Дом 10 комнат
Муо, Черногория
Число комнат 10
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Новое объявление в Прчане — идеально для сдачи в аренду!   Ищете недвижимость с больши…
$441,759
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NLM Consultancy
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English, Crnogorski
Дом 4 спальни в Муо, Черногория
Дом 4 спальни
Муо, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Продается дом в поселке Прчань, недалеко от города Котор. Здание общей площадью 175 м2 распо…
$410,161
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Дом 5 спален в Прчань, Черногория
Дом 5 спален
Прчань, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Продается двухэтажный дом с прекрасным видом на море, в поселении Прчань, недалеко от города…
$373,818
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Дом 8 спален в Муо, Черногория
Дом 8 спален
Муо, Черногория
Количество спален 8
Площадь 440 м²
Бока Которская бухта, район Столив. Трехэтажный дом на первой линии у моря. Расстояние до м…
$1,78 млн
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Вилла в Муо, Черногория
Вилла
Муо, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 215 м²
Предлагается вилла на первой линии у моря, в поселке Столив. Вилла состоит из четырех этажей…
$986,464
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Дом 3 спальни в Прчань, Черногория
Дом 3 спальни
Прчань, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 2
House in a Quiet Location, Prčanj For sale: a two-story house with a total area of 123 m²…
$291,653
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Дом 6 спален в Муо, Черногория
Дом 6 спален
Муо, Черногория
Количество спален 6
Площадь 104 м²
Небольшой дом в Столиве, расположенный на самом берегу Боко-Которского залива. Общая площадь…
$571,111
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Вилла в Муо, Черногория
Вилла
Муо, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 384 м²
Продаются две виллы на первой линии, в прибрежном поселке Столив, Котор.Общая площадь участк…
$1,56 млн
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Дом 4 спальни в Прчань, Черногория
Дом 4 спальни
Прчань, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Просторная трехэтажная вилла в Прчани, в 50-ти метрах от моря. Общей площадью 230 м2 на учас…
$654,181
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