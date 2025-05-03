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Дома с видом на море в Прчане, Черногория

виллы
64
53 объекта найдено
Вилла в Муо, Черногория
Вилла
Муо, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 355 м²
Два дома с рестораном на первой линии Которский залив, считающийся одним из десяти прекрасне…
$2,28 млн
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Вилла в Прчань, Черногория
Вилла
Прчань, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 497 м²
Продается роскошная вилла, в одном из самых красивых мест на черногорском побережье, уютном …
$3,53 млн
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Дом 6 комнат в Муо, Черногория
Дом 6 комнат
Муо, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 327 м²
D9-1102. Вилла в Столиве, Которский залив, Черногория. Продается вилла в Черногории в неболь…
$1,40 млн
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Вилла в Прчань, Черногория
Вилла
Прчань, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 330 м²
Два аутентичных каменных дома, первоначально восстановленных в соответствии с требованиями И…
$2,68 млн
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Особняк 6 комнат в Прчань, Черногория
Особняк 6 комнат
Прчань, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Предлагаем на продажу двухэтажный красивый и уютный дом расположен в приморском поселке Прча…
$1,13 млн
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First Realty
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Вилла в Прчань, Черногория
Вилла
Прчань, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Продается уютный дом, всего в 200-х метрах от пляжа. Площадь дома 123 м2, площадь участка 26…
$343,573
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Дом 5 спален в Прчань, Черногория
Дом 5 спален
Прчань, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 372 м²
К продаже предлагается старинный дом в Прчани. Дому более четырёхсот лет. При реконструкции …
$623,030
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Вилла в Прчань, Черногория
Вилла
Прчань, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 497 м²
Расположение: пос. Прчань Площадь виллы: 497 кв.м. Площадь участка: 910+680 кв.м. Кол-во спа…
$3,54 млн
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Дом 6 комнат в Муо, Черногория
Дом 6 комнат
Муо, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 418 м²
Количество этажей 3
D5-137. Дом на первой линии в СтоливеПродается мини-отель, состоящий из 7 апартаментов на пе…
$804,545
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Дом 4 спальни в Муо, Черногория
Дом 4 спальни
Муо, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Продается дом, в районе Муо, общей площадью 250 м2 на участке в 400 м2.Дом на первой линии, …
$1,27 млн
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Вилла в Муо, Черногория
Вилла
Муо, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 400 м²
Предлагаем на продажу роскошную виллу, состоящую из: 4 спален (каждая со своей ванной комнат…
$1,56 млн
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First Realty
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Дом 5 комнат в Прчань, Черногория
Дом 5 комнат
Прчань, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Количество этажей 2
D2-1202. House with panoramic sea views and a large plot in Boka BayWonderful, restored, tw…
$648,106
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Дом 3 комнаты в Муо, Черногория
Дом 3 комнаты
Муо, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
A beautiful villa on the first line for sale in the picturesque village of Stoliv, Montenegr…
$514,802
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First Realty
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Дом 3 комнаты в Прчань, Черногория
Дом 3 комнаты
Прчань, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
D5-241. Дом в Прчане на первой линииПродается В прибрежной жемчужине Черногории, деревне Прч…
$726,325
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Дом 7 спален в Муо, Черногория
Дом 7 спален
Муо, Черногория
Количество спален 7
Площадь 390 м²
Бока Которская бухта, район Столив. Трёх этажный дом на первой линии у моря Расстояние до м…
$1,73 млн
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Дом 4 спальни в Прчань, Черногория
Дом 4 спальни
Прчань, Черногория
Количество спален 4
Площадь 557 м²
Описание Бока Которская бухта, район Прчань. Двух уровневый дом с четырьмя спальнями и больш…
$400,027
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Вилла в Прчань, Черногория
Вилла
Прчань, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 456 м²
Количество этажей 3
Вилла Vela – исключительное жилье на побережье Средиземного моря с захватывающим видом на Ко…
$2,11 млн
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Дом в Прчань, Черногория
Дом
Прчань, Черногория
Недвижимость ЧерногорияПродаётся участок в Которе, район Прчань, площадью 585м², с урбанисти…
$310,822
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AMFORA REAL ESTATE
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Дом 3 спальни в Муо, Черногория
Дом 3 спальни
Муо, Черногория
Количество спален 3
Площадь 83 м²
Описание Бока Которская бухта, район Столив. Дом на первой линии у моря Комфортный и уютный…
$918,982
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Вилла в Прчань, Черногория
Вилла
Прчань, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Потрясающий старинный каменный дом (таунхаус) на первой линии с небольшим садом, частным гар…
$471,339
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Дом 6 комнат в Прчань, Черногория
Дом 6 комнат
Прчань, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 718 м²
D5-144. Роскошная вилла с бассейном и прекрасным видом на море в ПрканджеПродается вилла люк…
$4,41 млн
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Вилла в Прчань, Черногория
Вилла
Прчань, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
Небольшой дом с садиком на 2 линии - всего в 50 метрах от моря. В пешей доступности имеется …
$209,365
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Вилла в Прчань, Черногория
Вилла
Прчань, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 168 м²
Расположение: пос. Прчань Площадь виллы: 168 кв.м. Площадь участка: 181 кв.м. Кол-во спален:…
$1,02 млн
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Дом 4 спальни в Прчань, Черногория
Дом 4 спальни
Прчань, Черногория
Количество спален 4
Площадь 761 м²
Бока Которская бухта, район Прчань. Отреставрированный дом из натурального камня с четырьмя …
$1,73 млн
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Дом 3 спальни в Прчань, Черногория
Дом 3 спальни
Прчань, Черногория
Количество спален 3
Площадь 105 м²
Описание Бока Которская бухта, район Прчань. Дом с тремя спальнями на второй линии у моря и …
$210,825
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Дом 6 комнат в Муо, Черногория
Дом 6 комнат
Муо, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
D11-090. Новая современная вилла с бассейном в Столиве, всего в нескольких минутах от пляжаН…
$811,061
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Red Feniks Montenegro
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Дом 4 комнаты в Муо, Черногория
Дом 4 комнаты
Муо, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
ID-1686 Продается уютный дом на первой линии в Лепетане Локация: Тиват, Лепетане, пер…
$435,152
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Peters Group Real Estate
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Таунхаус в Муо, Черногория
Таунхаус
Муо, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Каменный дом (таунхаус) на первой линии с собственным двором и парковкой, Муо, Котор. Дом …
$549,428
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First Realty
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Дом 3 спальни в Муо, Черногория
Дом 3 спальни
Муо, Черногория
Количество спален 3
Площадь 165 м²
Описание Бока Которская бухта, район Столив. Трёх этажный дом с тремя спальнями на первой ли…
$810,866
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Дом в Муо, Черногория
Дом
Муо, Черногория
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
D5-129. Plot with house and sea view in StolivFor sale Plot 335 m2. Behind the house there …
$391,098
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Red Feniks Montenegro
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