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Дома с видом на горы в Прчане, Черногория

виллы
64
9 объектов найдено
Особняк 6 комнат в Прчань, Черногория
Особняк 6 комнат
Прчань, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Предлагаем на продажу двухэтажный красивый и уютный дом расположен в приморском поселке Прча…
$1,13 млн
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First Realty
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Вилла в Прчань, Черногория
Вилла
Прчань, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 456 м²
Количество этажей 3
Вилла Vela – исключительное жилье на побережье Средиземного моря с захватывающим видом на Ко…
$2,11 млн
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла в Муо, Черногория
Вилла
Муо, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 479 м²
Количество этажей 3
Вилла Aquila – это исключительное предложение! Она расположена на уединенной территории, к к…
$2,32 млн
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Дом 10 комнат в Муо, Черногория
Дом 10 комнат
Муо, Черногория
Число комнат 10
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Новое объявление в Прчане — идеально для сдачи в аренду!   Ищете недвижимость с больши…
$441,759
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NLM Consultancy
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English, Crnogorski
Дом 4 комнаты в Прчань, Черногория
Дом 4 комнаты
Прчань, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Предлагаем на продажу уютный дом в тихом месте площадью 123 кв метра в Прчане. Двухэтажный д…
$305,704
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Агентство
First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 6 спален в Прчань, Черногория
Дом 6 спален
Прчань, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 269 м²
Участок площадью 1625m2 расположен в 100м от береговой линии в населенном пункте Прчань в 5-…
$862,551
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 6 комнат в Муо, Черногория
Дом 6 комнат
Муо, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Продажа Котор  № S324 Продается люксовая вилла в классическом стиле, дорогостоящая мебель и …
$1,62 млн
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Таунхаус в Прчань, Черногория
Таунхаус
Прчань, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Part of an ancient stone house on the shore of the Bay of Kotor, located in the seaside vill…
$440,854
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Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла 6 комнат в Прчань, Черногория
Вилла 6 комнат
Прчань, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 232 м²
Количество этажей 2
A beautifully restored and modernisedtraditional stone farm house with mature Mediterranean …
$869,849
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