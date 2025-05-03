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Дома с садом в Прчане, Черногория

виллы
64
6 объектов найдено
Вилла 6 комнат в Прчань, Черногория
Вилла 6 комнат
Прчань, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 456 м²
Этаж 3/3
Роскошная новая вилла представляет собой просторный современный дом с 4 спальнями и роскошно…
$2,17 млн
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VALUE.ONE
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Особняк 6 комнат в Прчань, Черногория
Особняк 6 комнат
Прчань, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Предлагаем на продажу двухэтажный красивый и уютный дом расположен в приморском поселке Прча…
$1,13 млн
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла 7 комнат в Прчань, Черногория
Вилла 7 комнат
Прчань, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 479 м²
Этаж 3/3
Роскошная новая вилла представляет собой просторный современный дом с 5спальнями и роскошно …
$2,39 млн
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VALUE.ONE
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English, Русский, Français, Crnogorski
Дом 3 спальни в Прчань, Черногория
Дом 3 спальни
Прчань, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 2
Дом в тихом месте, Прчан Продается двухэтажный дом площадью 123 м² с тремя спальнями. …
$291,653
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Дом 10 комнат в Муо, Черногория
Дом 10 комнат
Муо, Черногория
Число комнат 10
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Новое объявление в Прчане — идеально для сдачи в аренду!   Ищете недвижимость с больши…
$441,759
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NLM Consultancy
Языки общения
English, Crnogorski
Дом 3 спальни в Прчань, Черногория
Дом 3 спальни
Прчань, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 2
House in a Quiet Location, Prčanj For sale: a two-story house with a total area of 123 m²…
$291,653
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