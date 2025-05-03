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Дома с гаражом в Прчане, Черногория

виллы
64
10 объектов найдено
Особняк 6 комнат в Прчань, Черногория
Особняк 6 комнат
Прчань, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Предлагаем на продажу двухэтажный красивый и уютный дом расположен в приморском поселке Прча…
$1,13 млн
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Вилла 6 комнат в Прчань, Черногория
Вилла 6 комнат
Прчань, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продажа! Вилла в живописном месте Боко-Которского залива, Прчань. Вилла расположена всего…
$1,08 млн
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Дом 3 комнаты в Муо, Черногория
Дом 3 комнаты
Муо, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
A beautiful villa on the first line for sale in the picturesque village of Stoliv, Montenegr…
$514,802
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First Realty
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Дом 3 спальни в Прчань, Черногория
Дом 3 спальни
Прчань, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 2
Дом в тихом месте, Прчан Продается двухэтажный дом площадью 123 м² с тремя спальнями. …
$291,653
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Вилла в Прчань, Черногория
Вилла
Прчань, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 456 м²
Количество этажей 3
Вилла Vela – исключительное жилье на побережье Средиземного моря с захватывающим видом на Ко…
$2,11 млн
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Дом 3 комнаты в Прчань, Черногория
Дом 3 комнаты
Прчань, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
На продажу прекрасный двухэтажный дом под реконструкцию в Которском заливе, поселок Прчань. …
$370,005
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First Realty
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Вилла в Муо, Черногория
Вилла
Муо, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 479 м²
Количество этажей 3
Вилла Aquila – это исключительное предложение! Она расположена на уединенной территории, к к…
$2,32 млн
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Дом 6 комнат в Муо, Черногория
Дом 6 комнат
Муо, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Продажа Котор  № S324 Продается люксовая вилла в классическом стиле, дорогостоящая мебель и …
$1,62 млн
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Таунхаус в Прчань, Черногория
Таунхаус
Прчань, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Part of an ancient stone house on the shore of the Bay of Kotor, located in the seaside vill…
$440,854
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 3 спальни в Прчань, Черногория
Дом 3 спальни
Прчань, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 2
House in a Quiet Location, Prčanj For sale: a two-story house with a total area of 123 m²…
$291,653
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