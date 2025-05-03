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Квартиры с террасой в Прчане, Черногория

однокомнатные
34
двухкомнатные
57
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20 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Прчань, Черногория
Квартира 2 спальни
Прчань, Черногория
Количество спален 2
Площадь 68 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Строящийся малоквартирный дом с бассейном люкс класса. …
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Прчань, Черногория
Квартира 3 спальни
Прчань, Черногория
Количество спален 3
Площадь 119 м²
Бока Которская бухта, район Прчань. Новый жилой малоквартирный дом с бассейном. Расстояние …
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Прчань, Черногория
Квартира 3 комнаты
Прчань, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Предлагаем на продажу квартиру с двумя спальнями площадью 57 кв метра. Здание расположено в …
$153,733
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First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Прчань, Черногория
Квартира 2 спальни
Прчань, Черногория
Количество спален 2
Площадь 131 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Строящийся малоквартирный дом с бассейном люкс класса. …
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Прчань, Черногория
Квартира 2 спальни
Прчань, Черногория
Количество спален 2
Площадь 83 м²
Бока Которская бухта, район Прчань. Квартира с бассейном и панорамным видом. Расстояние до …
$172,985
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Квартира 1 спальня в Муо, Черногория
Квартира 1 спальня
Муо, Черногория
Количество спален 1
Площадь 80 м²
Бока Которская бухта, район Столив. Квартира с одной спальней Расстояние до моря 100м. Пло…
$140,550
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Квартира 5 комнат в Прчань, Черногория
Квартира 5 комнат
Прчань, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Этаж 3/3
Kotor'un Prcanj yerleşiminde, açık körfez manzarasına sahip iki yatak odalı daire bulunmakta…
$284,367
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Агентство
NLM Consultancy
Языки общения
English, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Муо, Черногория
Квартира 1 спальня
Муо, Черногория
Количество спален 1
Площадь 56 м²
Описание Бока Которская бухта, район Столив. Квартира с одной спальней Расстояние до моря 10…
$141,691
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Квартира 1 спальня в Муо, Черногория
Квартира 1 спальня
Муо, Черногория
Количество спален 1
Площадь 95 м²
Боко Которская бухта, район Стоив. Роскошная трех уровневая квартира с бассейном одной спаль…
$940,605
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Квартира 4 комнаты в Прчань, Черногория
Квартира 4 комнаты
Прчань, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 3/3
Современные меблированные апартаменты с 3 спальнями в комплексе с бассейном в поселке Прчань…
$357,729
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Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Квартира 6 спален в Прчань, Черногория
Квартира 6 спален
Прчань, Черногория
Количество спален 6
Площадь 273 м²
Площадь 273 кв.м. Этажей 4 Площадь участка 280 кв.м. Спален 6 Ванных комнат 7 Бассейн 8…
$520,968
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Квартира 2 спальни в Муо, Черногория
Квартира 2 спальни
Муо, Черногория
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Описание Бока Которская бухта, район Столив. Квартира с двумя спальнями на первой линии у мо…
$389,215
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Квартира 2 спальни в Прчань, Черногория
Квартира 2 спальни
Прчань, Черногория
Количество спален 2
Площадь 105 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Строящийся малоквартирный дом с бассейном люкс класса. …
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Прчань, Черногория
Квартира 3 комнаты
Прчань, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
We offer for sale a beautiful apartment with two bedrooms and sea views. The building is loc…
$154,679
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Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Муо, Черногория
Квартира 2 спальни
Муо, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Продается квартира в Столиве, на первой линии у моря. Общая площадь 100 м2 (терраса 25м2). К…
$394,585
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Квартира 2 спальни в Прчань, Черногория
Квартира 2 спальни
Прчань, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Уникальная квартира со стильными цветовыми решениями в малоквартирном доме (всего 5 квартир)…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Муо, Черногория
Квартира 1 спальня
Муо, Черногория
Количество спален 1
Площадь 80 м²
Описание Бока Которская бухта, район Столив. Квартира с одной спальней у подножия холма Врма…
$125,578
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Квартира 1 спальня в Прчань, Черногория
Квартира 1 спальня
Прчань, Черногория
Количество спален 1
Площадь 64 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Строящийся малоквартирный дом с бассейном люкс класса. …
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Прчань, Черногория
Квартира 3 спальни
Прчань, Черногория
Количество спален 3
Площадь 204 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Строящийся малоквартирный дом с бассейном люкс класса. …
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Прчань, Черногория
Квартира 3 спальни
Прчань, Черногория
Количество спален 3
Площадь 114 м²
Описание Бока Которская бухта район Прчань. Квартира с тремя спальнями рядом с пляжем Рассто…
$270,289
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