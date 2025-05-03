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Квартиры с видом на море в Прчане, Черногория

однокомнатные
34
двухкомнатные
57
трехкомнатные
13
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67 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Прчань, Черногория
Квартира 3 комнаты
Прчань, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Продается уютная и меблированная квартира с двумя спальнями в Столиве, Котор. Квартира, о…
$165,725
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Квартира 3 комнаты в Прчань, Черногория
Квартира 3 комнаты
Прчань, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 97 м²
В жилом комплексе в Прчани, Котор, продается уютная видовая квартира. Площадь — 97 кв. м.…
$255,739
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First Realty
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Квартира 3 комнаты в Прчань, Черногория
Квартира 3 комнаты
Прчань, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 97 м²
Этаж 2/3
Продается квартира с двумя спальнями и великолепным видом на залив. Структура: Гостиная/к…
$235,232
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Vector Estate Montenegro
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Квартира 1 спальня в Прчань, Черногория
Квартира 1 спальня
Прчань, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1
Однокомнатная квартира,50.6 м², в новом жилом комплексе в Прчане, КоторЭтот эксклюзивный ком…
$276,914
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 3 спальни в Муо, Черногория
Квартира 3 спальни
Муо, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Продаётся четырёхкомнатная квартира площадью 141м2 в Столиве. Столив – это поселок в небольш…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Прчань, Черногория
Квартира 2 спальни
Прчань, Черногория
Количество спален 2
Площадь 68 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Строящийся малоквартирный дом с бассейном люкс класса. …
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Прчань, Черногория
Квартира 2 спальни
Прчань, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/3
В продаже уютная квартира в тихом курортном поселке Боко — Которского залива Прчань. Общая …
$181,566
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 2 комнаты в Прчань, Черногория
Квартира 2 комнаты
Прчань, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Предлагаем на продажу уютную квартиру площадью 42 кв метра просторная терраса. Здание распол…
$137,736
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 3 спальни в Прчань, Черногория
Квартира 3 спальни
Прчань, Черногория
Количество спален 3
Площадь 119 м²
Бока Которская бухта, район Прчань. Новый жилой малоквартирный дом с бассейном. Расстояние …
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Прчань, Черногория
Квартира 3 комнаты
Прчань, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Предлагаем на продажу квартиру с двумя спальнями площадью 57 кв метра. Здание расположено в …
$153,733
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 3 спальни в Прчань, Черногория
Квартира 3 спальни
Прчань, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Чудесный, светлый пентхаус с панорамным видом на море в пос. Прчань. Пентхаус очень просторн…
$440,202
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Monteonline
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Квартира 3 комнаты в Муо, Черногория
Квартира 3 комнаты
Муо, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 3/3
A2-203. Квартира с двумя спальнями в StolivClub дом "Camellia" расположен в Которском заливе…
$152,467
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 2 спальни в Прчань, Черногория
Квартира 2 спальни
Прчань, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 2
Двухкомнатная квартира, 67,2 м², в новом жилом комплексе в Прчане, КоторЭтот эксклюзивный ко…
$280,305
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Прчань, Черногория
Квартира 2 спальни
Прчань, Черногория
Количество спален 2
Площадь 131 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Строящийся малоквартирный дом с бассейном люкс класса. …
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Прчань, Черногория
Квартира 2 спальни
Прчань, Черногория
Количество спален 2
Площадь 83 м²
Бока Которская бухта, район Прчань. Квартира с бассейном и панорамным видом. Расстояние до …
$172,985
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Квартира 3 комнаты в Прчань, Черногория
Квартира 3 комнаты
Прчань, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Предлагаем на продажу квартиру в аутентичном каменном доме на первой линии в старинном город…
$268,322
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Прчань, Черногория
Квартира 1 спальня
Прчань, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 2
Однокомнатная квартира,51.15 м², в новом жилом комплексе в Прчане, КоторЭтот эксклюзивный ко…
$282,566
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 1 спальня в Муо, Черногория
Квартира 1 спальня
Муо, Черногория
Количество спален 1
Площадь 80 м²
Бока Которская бухта, район Столив. Квартира с одной спальней Расстояние до моря 100м. Пло…
$140,550
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Квартира 1 спальня в Прчань, Черногория
Квартира 1 спальня
Прчань, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1
Однокомнатная квартира,50.6 м², в новом жилом комплексе в Прчане, КоторЭтот эксклюзивный ком…
$276,914
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Прчань, Черногория
Квартира 3 комнаты
Прчань, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Прчань, Бока-которский залив.  Квартира площадью 70м2 в Прчане.  Здание расположено в тихо…
$153,516
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Montesale
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Квартира 1 спальня в Прчань, Черногория
Квартира 1 спальня
Прчань, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
К продаже предлагаются две квартиры с панорамным видом на залив в красивом поселке Прчань. О…
$157,829
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Monteonline
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Квартира 2 спальни в Прчань, Черногория
Квартира 2 спальни
Прчань, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 97 м²
Представляем вашему вниманию очень просторную квартиру с 2 спальнями в 2 минутах ходьбы до м…
$230,838
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Monteonline
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Квартира 5 комнат в Прчань, Черногория
Квартира 5 комнат
Прчань, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Этаж 3/3
Kotor'un Prcanj yerleşiminde, açık körfez manzarasına sahip iki yatak odalı daire bulunmakta…
$284,367
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NLM Consultancy
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English, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Прчань, Черногория
Квартира 2 спальни
Прчань, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Этаж 2/3
Уникальная квартира со стильными цветовыми решениями в малоквартирном доме (всего 5 квартир)…
Цена по запросу
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 3 комнаты в Прчань, Черногория
Квартира 3 комнаты
Прчань, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 2/3
wp:paragraph Эта квартира – идеальное место для тех, кто ищет спокойный отдых в красивом ме…
$230,521
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира в Прчань, Черногория
Квартира
Прчань, Черногория
Д5-238. Урбанизированный участок с двумя незавершенными дуплексами Прчань Продается все вмес…
$893,939
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 1 спальня в Муо, Черногория
Квартира 1 спальня
Муо, Черногория
Количество спален 1
Площадь 56 м²
Описание Бока Которская бухта, район Столив. Квартира с одной спальней Расстояние до моря 10…
$141,691
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Пентхаус 3 комнаты в Прчань, Черногория
Пентхаус 3 комнаты
Прчань, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 167 м²
Невероятный, светлый пентхаус с панорамным видом на море в поселке Прчань, Которский залив. …
$442,746
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First Realty
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Квартира 2 спальни в Прчань, Черногория
Квартира 2 спальни
Прчань, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 2
Двухкомнатная квартира, 67,2 м², в новом жилом комплексе в Прчане, КоторЭтот эксклюзивный ко…
$280,305
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Прчань, Черногория
Квартира 3 комнаты
Прчань, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 1
А5-285. Двухкомнатная квартира в ПрчаниЭта квартира расположена на первом этаже здания, в ко…
$177,513
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Red Feniks Montenegro
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English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Realting.com
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