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Квартиры с видом на горы в Прчане, Черногория

однокомнатные
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15 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Прчань, Черногория
Квартира 3 комнаты
Прчань, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Продается уютная и меблированная квартира с двумя спальнями в Столиве, Котор. Квартира, о…
$165,725
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Прчань, Черногория
Квартира 3 комнаты
Прчань, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 97 м²
В жилом комплексе в Прчани, Котор, продается уютная видовая квартира. Площадь — 97 кв. м.…
$255,739
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First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Прчань, Черногория
Квартира 3 комнаты
Прчань, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 97 м²
Этаж 2/3
Продается квартира с двумя спальнями и великолепным видом на залив. Структура: Гостиная/к…
$235,232
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Vector Estate Montenegro
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English, Русский
Квартира 2 спальни в Прчань, Черногория
Квартира 2 спальни
Прчань, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/3
В продаже уютная квартира в тихом курортном поселке Боко — Которского залива Прчань. Общая …
$181,566
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 2 комнаты в Прчань, Черногория
Квартира 2 комнаты
Прчань, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Предлагаем на продажу уютную квартиру площадью 42 кв метра просторная терраса. Здание распол…
$137,736
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Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Прчань, Черногория
Квартира 3 комнаты
Прчань, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Предлагаем на продажу квартиру с двумя спальнями площадью 57 кв метра. Здание расположено в …
$153,733
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Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Прчань, Черногория
Квартира 3 комнаты
Прчань, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Предлагаем на продажу квартиру в аутентичном каменном доме на первой линии в старинном город…
$268,322
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Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Прчань, Черногория
Квартира 3 комнаты
Прчань, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Прчань, Бока-которский залив.  Квартира площадью 70м2 в Прчане.  Здание расположено в тихо…
$153,516
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Агентство
Montesale
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English, Русский, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Прчань, Черногория
Квартира 2 спальни
Прчань, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Этаж 2/3
Уникальная квартира со стильными цветовыми решениями в малоквартирном доме (всего 5 квартир)…
Цена по запросу
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
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Пентхаус 3 комнаты в Прчань, Черногория
Пентхаус 3 комнаты
Прчань, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 167 м²
Невероятный, светлый пентхаус с панорамным видом на море в поселке Прчань, Которский залив. …
$442,746
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Агентство
First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Муо, Черногория
Квартира 3 комнаты
Муо, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Продажа Прчань № 2728. Продаётся квартира с 2 спальнями в Прчане. Имеется басейн. 71м2. Приз…
$186,062
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Квартира в Прчань, Черногория
Квартира
Прчань, Черногория
Площадь 38 м²
Этаж 1
Продажа Прчан ID4697. Новые бутик-апартаменты всего в 90 метрах от моря в великолепном Котор…
$136,344
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Квартира 3 комнаты в Прчань, Черногория
Квартира 3 комнаты
Прчань, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Продается квартира с двумя спальнями в двухстах метрах от моря. Полностью укомплектована …
$215,212
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Агентство
Vector Estate Montenegro
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English, Русский
Квартира 3 комнаты в Прчань, Черногория
Квартира 3 комнаты
Прчань, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 83 м²
Прчань Бока-которский залив. Продается уютная квартира с 2 спальнями с прекрасным видом на …
$180,303
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Montesale
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English, Русский, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Прчань, Черногория
Квартира 3 комнаты
Прчань, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 4
Продажа Прчань № 2759. Продаётся квартира с 2 спальнями в Прчане. . Вид на горы. Качественна…
$228,250
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