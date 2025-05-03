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Квартиры около гольф-клуба в Прчане, Черногория

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Прчань, Черногория
Квартира 4 комнаты
Прчань, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 3/3
Современные меблированные апартаменты с 3 спальнями в комплексе с бассейном в поселке Прчань…
$357,729
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