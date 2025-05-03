Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Прчань
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Гараж

Квартиры с гаражом в Прчане, Черногория

однокомнатные
34
двухкомнатные
57
трехкомнатные
13
Квартира Удалить
Очистить
17 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Прчань, Черногория
Квартира 1 спальня
Прчань, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1
Однокомнатная квартира,50.6 м², в новом жилом комплексе в Прчане, КоторЭтот эксклюзивный ком…
$276,914
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Прчань, Черногория
Квартира 2 спальни
Прчань, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 2
Двухкомнатная квартира, 67,2 м², в новом жилом комплексе в Прчане, КоторЭтот эксклюзивный ко…
$280,305
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Прчань, Черногория
Квартира 1 спальня
Прчань, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 2
Однокомнатная квартира,51.15 м², в новом жилом комплексе в Прчане, КоторЭтот эксклюзивный ко…
$282,566
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Прчань, Черногория
Квартира 1 спальня
Прчань, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1
Однокомнатная квартира,50.6 м², в новом жилом комплексе в Прчане, КоторЭтот эксклюзивный ком…
$276,914
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Прчань, Черногория
Квартира 3 комнаты
Прчань, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 2/3
wp:paragraph Эта квартира – идеальное место для тех, кто ищет спокойный отдых в красивом ме…
$230,521
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Пентхаус 3 комнаты в Прчань, Черногория
Пентхаус 3 комнаты
Прчань, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 167 м²
Невероятный, светлый пентхаус с панорамным видом на море в поселке Прчань, Которский залив. …
$442,746
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Прчань, Черногория
Квартира 2 спальни
Прчань, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 2
Двухкомнатная квартира, 67,2 м², в новом жилом комплексе в Прчане, КоторЭтот эксклюзивный ко…
$280,305
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Прчань, Черногория
Квартира 1 спальня
Прчань, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Однокомнатная квартира, 52,15 м² + 139 м² террасы, в новом жилом комплексе в Прчане, КоторЭт…
$265,612
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 2 комнаты в Прчань, Черногория
Квартира 2 комнаты
Прчань, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Уникальное предложение: симпатичная, уютная квартира в старинном особняке, расположенном пря…
$269,292
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Прчань, Черногория
Квартира 1 спальня
Прчань, Черногория
Количество спален 1
На продажу: Квартиры в новом проекте в средиземноморском стиле в Прчане, Котор.Этот эксклюзи…
$146,934
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Прчань, Черногория
Квартира 1 спальня
Прчань, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1
Однокомнатная квартира, 40.6 м², в новом жилом комплексе в Прчане, КоторЭтот эксклюзивный ко…
$197,796
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Прчань, Черногория
Квартира 1 спальня
Прчань, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Однокомнатная квартира, 55.15 м², в новом жилом комплексе в Прчане, КоторЭтот эксклюзивный к…
$197,796
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Муо, Черногория
Квартира 2 спальни
Муо, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Этаж 2/3
Предлагаем просторную квартиру площадью 72м2 в посёлке Лепетани, расположенном на середине п…
$148,842
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 спальни в Прчань, Черногория
Квартира 2 спальни
Прчань, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Уникальная квартира со стильными цветовыми решениями в малоквартирном доме (всего 5 квартир)…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Прчань, Черногория
Квартира 1 спальня
Прчань, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 2
Однокомнатная квартира,51.15 м², в новом жилом комплексе в Прчане, КоторЭтот эксклюзивный ко…
$282,566
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Муо, Черногория
Квартира 2 спальни
Муо, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Продается квартира в Столиве, на первой линии у моря. Общая площадь 100 м2 (терраса 25м2). К…
$391,662
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Квартира 1 спальня в Прчань, Черногория
Квартира 1 спальня
Прчань, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Однокомнатная квартира, 52,15 м² + 132 м² террасы, в новом жилом комплексе в Прчане, КоторЭт…
$265,612
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Realting.com
Перейти