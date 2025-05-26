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Дуплексы с гаражом в Общине Подгорица, Черногория

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1 объект найдено
Дуплекс 2 спальни в Подгорица, Черногория
Дуплекс 2 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 4
Продается полностью меблированный дуплекс на берегу реки Морача, Подгорица.Квартира имеет пл…
$307,716
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
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Параметры недвижимости в Общине Подгорица, Черногория

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