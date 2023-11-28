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Земельные участки в Плужине, Черногория

1 объект найдено
Земельные участки в Плужине, Черногория
Земельные участки
Плужине, Черногория
Площадь 105 000 м²
Недвижимость на продажу в Черногории - Прекрасный участок в тихой деревне Рудинице, недалеко…
€840,000
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