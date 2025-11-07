Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Плужине
  4. Жилая

Жилье в Общине Плужине, Черногория

1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Klupac, Черногория
Квартира 3 спальни
Klupac, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Предлагаем просторную двухуровневую квартиру, общей площадью 150 кв. метров, с огромной терр…
$583,323
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Общине Плужине, Черногория

с садом
с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти