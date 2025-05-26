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Виллы с бассейном в Общине Плевля, Черногория

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1 объект найдено
Вилла в Община Плевля, Черногория
Вилла
Община Плевля, Черногория
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 3
Продаётся роскошная вилла с бассейном и панорамным видом на море в тихом районе Марковичи, Б…
Цена по запросу
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
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Параметры недвижимости в Общине Плевля, Черногория

с видом на море
Недорогая
Элитная
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