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Долгосрочная аренда вилл в Общине Плевля, Черногория

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1 объект найдено
Вилла 8 спален в Община Плевля, Черногория
Вилла 8 спален
Община Плевля, Черногория
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 3
Сдается в аренду роскошная вилла с бассейном и панорамным видом на море в тихом районе Марко…
$5,698
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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