Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Жилая
  4. Община Плевля
  5. Квартиры

Квартиры в Община Плевля, Черногория

Квартира В архив
Очистить
1 объект найдено
Квартира в Община Плевля, Черногория
Квартира
Община Плевля, Черногория
Площадь 22 м²
NUM 5690 Apartments for sale in Tivat, Kava. All apartments overlook the crystal clear Ad…
€95,120
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Община Плевля, Черногория

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти