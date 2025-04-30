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Виллы с террасой в Петроваце, Черногория

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6 объектов найдено
Вилла 7 комнат в Петровац, Черногория
Вилла 7 комнат
Петровац, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 415 м²
Количество этажей 3
Дом на берегу моря в местечке Перазича До. До великолепного пляжа всего 100 метров! Вокруг…
$1,08 млн
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Вилла в Петровац, Черногория
Вилла
Петровац, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 971 м²
Количество этажей 3
Роскошная просторная вилла расположена в тихой живописной части Петроваца, в 200 м от моря. …
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Петровац, Черногория
Вилла 5 комнат
Петровац, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла с бассейном в закрытом комплексе на побережье Будванской Ривьеры, в городке …
$2,44 млн
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Вилла в Петровац, Черногория
Вилла
Петровац, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 917 м²
Расположение: Вилла расположена в г. Петровац, первая линия моря, до городского пляжа 80 мет…
$2,91 млн
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Вилла в Петровац, Черногория
Вилла
Петровац, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 917 м²
Вилла расположена в г. Петровац, первая линия моря, до городского пляжа 80 метров, до частно…
$3,84 млн
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Вилла 8 комнат в Петровац, Черногория
Вилла 8 комнат
Петровац, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 550 м²
Этаж 4/4
Продаётся уникальный дом, построенный по дизайн проекту, в живописном посёлке Режевичи. Этот…
$3,80 млн
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