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Виллы с видом на море в Петроваце, Черногория

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17 объектов найдено
Вилла 7 комнат в Петровац, Черногория
Вилла 7 комнат
Петровац, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 700 м²
Количество этажей 4
ID-2349 🔥 Уникальная историческая вилла XV века в Петроваце  Живой памятник архитектур…
$1,82 млн
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Peters Group Real Estate
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Вилла в Петровац, Черногория
Вилла
Петровац, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Предлагаем вашему вниманию чудесный двухэтажный дом с прекрасным видом на море в пос. Режеви…
$483,149
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Вилла в Петровац, Черногория
Вилла
Петровац, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 414 м²
Представляем вашему вниманию роскошную виллу в Медитеранском стиле, расположенную в элитном …
$987,771
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Вилла в Петровац, Черногория
Вилла
Петровац, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Чудесная, трехэтажная вилла с бассейном и панорамным видом на море в п. Скочидевойка (Режеви…
$1,69 млн
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Вилла в Петровац, Черногория
Вилла
Петровац, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 434 м²
Вилла располагается в очень тихом и красивом месте пос. Режевичи (до магистральной дороги). …
$805,248
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Вилла в Петровац, Черногория
Вилла
Петровац, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 550 м²
Продаётся уникальный дом, построенный по дизайн проекту в Черногории в живописном посёлке Ре…
$3,76 млн
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Вилла в Петровац, Черногория
Вилла
Петровац, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
На ваш выбор предлагаются таунхаусы с 3-4 спальнями в классическом или современном дизайне, …
$556,499
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Вилла в Петровац, Черногория
Вилла
Петровац, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 261 м²
Предлагаем вашему вниманию одну из жемчужин Будванской Ривьеры - совершенно новую, просторну…
$912,614
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Вилла в Петровац, Черногория
Вилла
Петровац, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 632 м²
Вилла класса люкс полностью с отделкой снаружи и внутри, на берегу Адриатического моря (200 …
$1,93 млн
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Вилла в Петровац, Черногория
Вилла
Петровац, Черногория
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 533 м²
Большой дом с апартаментами под сдачу в 7 минутах от пляжа в одном из лучших курортов Будван…
$504,622
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Вилла в Петровац, Черногория
Вилла
Петровац, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Расположение: пос. Близикуче (над Свети-Стефаном) Площадь виллы: 600 кв.м. Площадь участка: …
Цена по запросу
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Вилла
Петровац, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 156 м²
Каменный дом с чудесными видами на море в очень тихом месте - идеально для тех, кто ценит пр…
$375,782
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Вилла
Петровац, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 292 м²
Расположение: пос. Режевичи Площадь виллы: 292-584 кв.м. Площадь участка: - Кол-во спален: 3…
Цена по запросу
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Вилла в Петровац, Черногория
Вилла
Петровац, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 480 м²
Старинное поместье с просторной огороженной территорией, где вы найдете оливковую рощу, и фр…
$3,06 млн
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Вилла в Петровац, Черногория
Вилла
Петровац, Черногория
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 560 м²
Чудесная, просторная вилла с панорамными видами на море в одном из лучших приморских городов…
$1,13 млн
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Вилла в Петровац, Черногория
Вилла
Петровац, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Уникальный комплекс из 6 каменных вилл с бассейнами и панорамным видом на море в пос. Режеви…
$515,359
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Вилла в Петровац, Черногория
Вилла
Петровац, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Комфортный, красивый дом в средиземноморском стиле для небольшой семьи, которая ценит приват…
$418,729
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