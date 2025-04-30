Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Петровац
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Гараж

Виллы с гаражом в Петроваце, Черногория

Вилла Удалить
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вы можете ознакомиться с недвижимостью на продажу в других разделах нашего портала
Квартира 1 комната в Радовичи, Черногория
Квартира 1 комната
Радовичи, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2/2
Lustica Bay является самым масштабным проектом с гольф-клубом и мариной для яхт, который раз…
$483,764
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Квартира 3 спальни в Будва, Черногория
Квартира 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 1
Трёхкомнатная квартира 114.57 м² в новом жилом-коммерческом здании – Будва, АдокЭто здание п…
$363,335
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 3 спальни в Будва, Черногория
Квартира 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 3
Трёхкомнатная квартира 114.57 м² в новом жилом-коммерческом здании – Будва, АдокЭто здание п…
$428,216
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Вилла 7 комнат в Петровац, Черногория
Вилла 7 комнат
Петровац, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 700 м²
Количество этажей 4
ID-2349 🔥 Уникальная историческая вилла XV века в Петроваце  Живой памятник архитектур…
$1,82 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 4
Продается двухкомнатная квартира площадью 53,10 м² с видом на море в новом жилом и коммерчес…
$217,591
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира в Игало, Черногория
Квартира
Игало, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Количество этажей 3
Квартира - студия площадью 25м2 (по листу - коммерческое помещение) на преземле в жилом здан…
$76,264
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 4
Продается двухкомнатная квартира площадью 59,46 м² с видом на море в новом жилом и коммерчес…
$243,653
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Бечичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Бечичи, Черногория
Количество спален 2
#Sale_of_two_bedrooms_Budva ID Sale of two-bedroom apartment in Becici Becici Mode…
$239,400
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SMinvestment RealEstate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Українська, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Бечичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
Количество спален 1
#Sale_one_bedroom_Becici ID 📍 Sale of one-bedroom apartment in Becici 📌Location: Beci…
$161,634
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SMinvestment RealEstate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Українська, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 3 спальни в Будва, Черногория
Квартира 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 2
Трёхкомнатная квартира 114.57 м² в новом жилом-коммерческом здании – Будва, АдокЭто здание п…
$389,288
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дом 2 спальни в Община Даниловград, Черногория
Дом 2 спальни
Община Даниловград, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Количество этажей 1
Дом площадью 73м2 в пос.Martinići, Даниловград. Дом расположен в красивом и тихом месте, для…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Бечичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
Количество спален 1
#Newbuilding_presale_Becici #viewtothesea Sale of apartments in a new residential complex…
$352,260
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SMinvestment RealEstate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Українська, Türkçe, Српски, Crnogorski
Realting.com
Перейти