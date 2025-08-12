Показать объекты на карте Показать объекты списком
Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с бассейном в Петроваце, Черногория

2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 5
A beautifully furnished two-bedroom apartment with a stunning panoram…
$1,165
в месяц
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 3 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 3 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Этаж 5
Spacious and fully furnished three-bedroom apartment of 136 m² with s…
$1,864
в месяц
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
