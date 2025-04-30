Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Петровац
  4. Жилая
  5. Пентхаус
  6. Вид на горы

Пентхаусы с видом на горы в Петроваце, Черногория

Пентхаус Удалить
Очистить
1 объект найдено
Пентхаус 4 комнаты в Петровац, Черногория
Пентхаус 4 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 169 м²
Продается четырех комнатная квартира в Петроваце (Будванская Ривьера). Площадь квартиры 1…
$397,973
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти