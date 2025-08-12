Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Черногория
  3. Петровац
  4. Жилая
  5. Многоуровневые квартиры
  6. Терраса

Многоуровневые квартиры с террасой в Петроваце, Черногория

1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 2 спальни в Петровац, Черногория
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Этаж 3/3
ID 2441   Продаётся дуплекс с двумя спальнями и видом на море   Город: Петровац …
$167,592
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
