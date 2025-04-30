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Дома с террасой в Петроваце, Черногория

виллы
37
таунхаусы
5
16 объектов найдено
Дом 3 спальни в Петровац, Черногория
Дом 3 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 3
Площадь 212 м²
Петровац, центр. Двух этажный дом с двориком и видом на море Расстояние до моря 350м. Вид …
Цена по запросу
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Вилла 7 комнат в Петровац, Черногория
Вилла 7 комнат
Петровац, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 415 м²
Количество этажей 3
Дом на берегу моря в местечке Перазича До. До великолепного пляжа всего 100 метров! Вокруг…
$1,08 млн
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VALUE.ONE
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English, Русский, Français, Crnogorski
Дом 7 спален в Петровац, Черногория
Дом 7 спален
Петровац, Черногория
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 190 м²
Дом в 100 метров от моря! Престижный, тихий район с развитой инфраструктурой, в пешей доступ…
$706,100
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Дом 5 комнат в Петровац, Черногория
Дом 5 комнат
Петровац, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Структура виллы (готовые фасады, черновая отделка): Площадь дома: 230м2 Площадь участка: 400…
$892,585
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GATE Realty
Языки общения
English, Русский, Српски
Вилла в Петровац, Черногория
Вилла
Петровац, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 971 м²
Количество этажей 3
Роскошная просторная вилла расположена в тихой живописной части Петроваца, в 200 м от моря. …
Цена по запросу
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VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Таунхаус 5 комнат в Петровац, Черногория
Таунхаус 5 комнат
Петровац, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 140 м²
Площади и структура таунхаусов: Каждый таунхаус имеет жилую площадь 195м², с размерами участ…
$519,800
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GATE Realty
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English, Русский, Српски
Дом 3 спальни в Петровац, Черногория
Дом 3 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 3
Площадь 198 м²
Петровац, новый дом с панорамным видом на море. К дому ведёт асфальтированная дорога. Расс…
$322,124
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Дом 6 комнат в Петровац, Черногория
Дом 6 комнат
Петровац, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 318 м²
Структура виллы: Площадь дома: 318м2 Площадь участка: 635м2 2 этажа: Кухня-гостиная; 5 спале…
$1,10 млн
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GATE Realty
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English, Русский, Српски
Вилла 5 комнат в Петровац, Черногория
Вилла 5 комнат
Петровац, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла с бассейном в закрытом комплексе на побережье Будванской Ривьеры, в городке …
$2,44 млн
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VALUE.ONE
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English, Русский, Français, Crnogorski
Таунхаус 4 комнаты в Петровац, Черногория
Таунхаус 4 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
ID-2198 Продается двухэтажный таунхаус в Петровце. Город: Петровац Площадь: 100 м² …
$330,305
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла в Петровац, Черногория
Вилла
Петровац, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 917 м²
Расположение: Вилла расположена в г. Петровац, первая линия моря, до городского пляжа 80 мет…
$2,91 млн
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Вилла в Петровац, Черногория
Вилла
Петровац, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 917 м²
Вилла расположена в г. Петровац, первая линия моря, до городского пляжа 80 метров, до частно…
$3,84 млн
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Вилла 8 комнат в Петровац, Черногория
Вилла 8 комнат
Петровац, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 550 м²
Этаж 4/4
Продаётся уникальный дом, построенный по дизайн проекту, в живописном посёлке Режевичи. Этот…
$3,80 млн
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VALUE.ONE
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Дом 6 комнат в Петровац, Черногория
Дом 6 комнат
Петровац, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 318 м²
Структура виллы: Площадь дома: 318м2 Площадь участка: 575м2 2 этажа: Кухня-гостиная; 5 спале…
$1,16 млн
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GATE Realty
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English, Русский, Српски
Таунхаус 5 комнат в Петровац, Черногория
Таунхаус 5 комнат
Петровац, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 195 м²
Площади и структура таунхаусов: Каждый таунхаус имеет жилую площадь 195м², с размерами участ…
$729,820
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GATE Realty
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English, Русский, Српски
Дом в Петровац, Черногория
Дом
Петровац, Черногория
Площадь 830 м²
Количество этажей 3
Здание с апартаментами в Петровце Предлагается к продаже здание на 19 апартаментов в живо…
$677,761
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