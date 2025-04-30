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Дома с видом на море в Петроваце, Черногория

виллы
37
таунхаусы
5
40 объектов найдено
Вилла 7 комнат в Петровац, Черногория
Вилла 7 комнат
Петровац, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 700 м²
Количество этажей 4
ID-2349 🔥 Уникальная историческая вилла XV века в Петроваце  Живой памятник архитектур…
$1,82 млн
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Peters Group Real Estate
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Дом 5 спален в Петровац, Черногория
Дом 5 спален
Петровац, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Двухэтажный дом с эксклюзивным месторасположением в центре Петроваца и потрясающим видом на …
$363,434
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Дом 3 спальни в Петровац, Черногория
Дом 3 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 3
Площадь 212 м²
Петровац, центр. Двух этажный дом с двориком и видом на море Расстояние до моря 350м. Вид …
Цена по запросу
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Вилла в Петровац, Черногория
Вилла
Петровац, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Предлагаем вашему вниманию чудесный двухэтажный дом с прекрасным видом на море в пос. Режеви…
$483,149
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Дом 7 спален в Петровац, Черногория
Дом 7 спален
Петровац, Черногория
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 190 м²
Дом в 100 метров от моря! Престижный, тихий район с развитой инфраструктурой, в пешей доступ…
$706,100
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Дом 10 спален в Петровац, Черногория
Дом 10 спален
Петровац, Черногория
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 11
Продается дом в Петроваце 480м2.Площадь участка 785м2.Состоит из цокольного этажа, 2 этажей …
$682,961
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AMFORA REAL ESTATE
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Дом 3 спальни в Петровац, Черногория
Дом 3 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Вилла в Режевичи! Современная комфортабельная вилла в окружении лесных деревьев! Площадь до…
$1,07 млн
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Петровац, Черногория
Вилла
Петровац, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 414 м²
Представляем вашему вниманию роскошную виллу в Медитеранском стиле, расположенную в элитном …
$987,771
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Monteonline
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Вилла в Петровац, Черногория
Вилла
Петровац, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Чудесная, трехэтажная вилла с бассейном и панорамным видом на море в п. Скочидевойка (Режеви…
$1,69 млн
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Monteonline
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Дом 3 спальни в Петровац, Черногория
Дом 3 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Продается уютный и полностью легализованный 2-этажный дом (таунхаус) в Петровце Предлагаем в…
$339,212
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Таунхаус 5 комнат в Петровац, Черногория
Таунхаус 5 комнат
Петровац, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 140 м²
Площади и структура таунхаусов: Каждый таунхаус имеет жилую площадь 195м², с размерами участ…
$519,800
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GATE Realty
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English, Русский, Српски
Дом 7 спален в Петровац, Черногория
Дом 7 спален
Петровац, Черногория
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Продаются два дома на одном участке, готовые к заселению.Двухэтажный дом с апартаментами на …
$358,554
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AMFORA REAL ESTATE
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Дом 8 спален в Петровац, Черногория
Дом 8 спален
Петровац, Черногория
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 373 м²
Прекрасное предложение трехэтажный дом в самом центре Петроваца. Площадь дома 373 м2. В доме…
$342,666
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Дом 10 спален в Петровац, Черногория
Дом 10 спален
Петровац, Черногория
Количество спален 10
Площадь 450 м²
$771,175
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Adria Stone
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English, Русский, Crnogorski
Вилла в Петровац, Черногория
Вилла
Петровац, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 434 м²
Вилла располагается в очень тихом и красивом месте пос. Режевичи (до магистральной дороги). …
$805,248
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Monteonline
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Дом 3 спальни в Петровац, Черногория
Дом 3 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 3
Площадь 198 м²
Петровац, новый дом с панорамным видом на море. К дому ведёт асфальтированная дорога. Расс…
$322,124
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Дом 4 комнаты в Петровац, Черногория
Дом 4 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается дом в городе Петровац, Будванская ривьера. Двухэтажный дом площадью 107 м2 расп…
$299,339
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Vector Estate Montenegro
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English, Русский
Дом 6 комнат в Петровац, Черногория
Дом 6 комнат
Петровац, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 318 м²
Структура виллы: Площадь дома: 318м2 Площадь участка: 635м2 2 этажа: Кухня-гостиная; 5 спале…
$1,10 млн
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GATE Realty
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Вилла в Петровац, Черногория
Вилла
Петровац, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 550 м²
Продаётся уникальный дом, построенный по дизайн проекту в Черногории в живописном посёлке Ре…
$3,76 млн
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Monteonline
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Дом 3 спальни в Петровац, Черногория
Дом 3 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Продается дом в Петроваце с потрясающим видом на море.Площадь 197м2, из них 82м2 терраса, 2 …
$341,480
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AMFORA REAL ESTATE
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Дом 5 спален в Петровац, Черногория
Дом 5 спален
Петровац, Черногория
Количество спален 5
Площадь 466 м²
Двухэтажный дом площадью 466 м2 с эксклюзивным месторасположением над Петровацем! Престижный…
$934,545
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Дом 8 спален в Петровац, Черногория
Дом 8 спален
Петровац, Черногория
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 250 м²
Дом с коммерческим помещением в ПетровацВ центре города Петровац, продается дом общей площад…
$519,191
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Дом 10 спален в Петровац, Черногория
Дом 10 спален
Петровац, Черногория
Количество спален 10
Площадь 450 м²
$771,175
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Adria Stone
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Таунхаус 4 комнаты в Петровац, Черногория
Таунхаус 4 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
ID-2198 Продается двухэтажный таунхаус в Петровце. Город: Петровац Площадь: 100 м² …
$330,305
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Peters Group Real Estate
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Вилла в Петровац, Черногория
Вилла
Петровац, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
На ваш выбор предлагаются таунхаусы с 3-4 спальнями в классическом или современном дизайне, …
$556,499
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Вилла в Петровац, Черногория
Вилла
Петровац, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 261 м²
Предлагаем вашему вниманию одну из жемчужин Будванской Ривьеры - совершенно новую, просторну…
$912,614
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Вилла в Петровац, Черногория
Вилла
Петровац, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 632 м²
Вилла класса люкс полностью с отделкой снаружи и внутри, на берегу Адриатического моря (200 …
$1,93 млн
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Дом 6 комнат в Петровац, Черногория
Дом 6 комнат
Петровац, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 318 м²
Структура виллы: Площадь дома: 318м2 Площадь участка: 575м2 2 этажа: Кухня-гостиная; 5 спале…
$1,16 млн
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Вилла в Петровац, Черногория
Вилла
Петровац, Черногория
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 533 м²
Большой дом с апартаментами под сдачу в 7 минутах от пляжа в одном из лучших курортов Будван…
$504,622
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Вилла в Петровац, Черногория
Вилла
Петровац, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Расположение: пос. Близикуче (над Свети-Стефаном) Площадь виллы: 600 кв.м. Площадь участка: …
Цена по запросу
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