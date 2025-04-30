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Дома с видом на горы в Петроваце, Черногория

виллы
37
таунхаусы
5
7 объектов найдено
Таунхаус 4 комнаты в Петровац, Черногория
Таунхаус 4 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Таунхаус Петровац Предлагаем вашему вниманию современный и комфортабельный таунхаус, идеаль…
$326,313
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Montesale
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English, Русский, Crnogorski
Дом 3 спальни в Петровац, Черногория
Дом 3 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Вилла в Режевичи! Современная комфортабельная вилла в окружении лесных деревьев! Площадь до…
$1,07 млн
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 3 спальни в Петровац, Черногория
Дом 3 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Продается уютный и полностью легализованный 2-этажный дом (таунхаус) в Петровце Предлагаем в…
$339,212
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Таунхаус 5 комнат в Петровац, Черногория
Таунхаус 5 комнат
Петровац, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 140 м²
Площади и структура таунхаусов: Каждый таунхаус имеет жилую площадь 195м², с размерами участ…
$519,800
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GATE Realty
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English, Русский, Српски
Дом 4 комнаты в Петровац, Черногория
Дом 4 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается дом в городе Петровац, Будванская ривьера. Двухэтажный дом площадью 107 м2 расп…
$299,339
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Vector Estate Montenegro
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English, Русский
Дом 6 комнат в Петровац, Черногория
Дом 6 комнат
Петровац, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 318 м²
Структура виллы: Площадь дома: 318м2 Площадь участка: 635м2 2 этажа: Кухня-гостиная; 5 спале…
$1,10 млн
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GATE Realty
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English, Русский, Српски
Дом 2 спальни в Петровац, Черногория
Дом 2 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Продается апартамент в новопостроенном комплексе. Площадь апартамента 123.74 м.кв. 2 спаль…
$168,094
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Realting.com
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