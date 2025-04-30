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Дома с гаражом в Петроваце, Черногория

виллы
37
таунхаусы
5
2 объекта найдено
Дом 3 спальни в Петровац, Черногория
Дом 3 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Вилла в Режевичи! Современная комфортабельная вилла в окружении лесных деревьев! Площадь до…
$1,07 млн
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
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Дом 3 спальни в Петровац, Черногория
Дом 3 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Продается дом в Петроваце с потрясающим видом на море.Площадь 197м2, из них 82м2 терраса, 2 …
$341,480
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
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