Кондо с видом на море в Петроваце, Черногория

4 объекта найдено
Кондо 2 комнаты в Петровац, Черногория
Кондо 2 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Количество этажей 5
Новый проект в одном из самых популярных городов Будванской Ривьеры, городе Петровац. Предл…
$112,318
Кондо в Петровац, Черногория
Кондо
Петровац, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 3
Полностью меблированная и оборудованная квартира в клубном комплексе над пляжем Лучице, Петр…
Цена по запросу
Кондо в Петровац, Черногория
Кондо
Петровац, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 3/4
Продается квартира общей площадью 41 м² с потрясающим видом на море в курортном городе Петро…
$125,618
Tut TravelTut Travel
Кондо в Петровац, Черногория
Кондо
Петровац, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 169 м²
Этаж 7/7
Предлагается к продаже уникальная квартира на последнем этаже жилого комплекса, общей площад…
$356,799
