  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Петровац
  4. Жилая
  5. Кондо
  6. Вид на горы

Кондо с видом на горы в Петроваце, Черногория

3 объекта найдено
Кондо 2 комнаты в Петровац, Черногория
Кондо 2 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Количество этажей 5
Новый проект в одном из самых популярных городов Будванской Ривьеры, городе Петровац. Предл…
$112,318
Кондо в Петровац, Черногория
Кондо
Петровац, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/5
Новое пятиэтажное здание с лифтом и подземным паркингом курортного района Петровац. На цокол…
$159,599
Кондо в Петровац, Черногория
Кондо
Петровац, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 3/4
Продается квартира общей площадью 41 м² с потрясающим видом на море в курортном городе Петро…
$125,618
