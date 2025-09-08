Показать объекты на карте Показать объекты списком
Кондо с гаражом в Петроваце, Черногория

Кондо 2 комнаты в Петровац, Черногория
Кондо 2 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Количество этажей 5
Новый проект в одном из самых популярных городов Будванской Ривьеры, городе Петровац. Предл…
$112,318
Кондо в Петровац, Черногория
Кондо
Петровац, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 3
Полностью меблированная и оборудованная квартира в клубном комплексе над пляжем Лучице, Петр…
Цена по запросу
Кондо в Петровац, Черногория
Кондо
Петровац, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/5
Новое пятиэтажное здание с лифтом и подземным паркингом курортного района Петровац. На цокол…
$159,599
