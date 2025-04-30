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Квартиры с террасой в Петроваце, Черногория

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39 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Петровац, Черногория
Квартира 1 спальня
Петровац, Черногория
Количество спален 1
Площадь 38 м²
Будванская ривьера, город Петровац. Новый жилой комплекс с бассейном и зоной отдыха Заверше…
$115,035
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Квартира 3 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 3 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 3
Площадь 70 м²
Описание Петровац, центр. Квартира с тремя спальнями в пяти этажном доме Площадь 70 кв.м., …
$151,362
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Квартира в Петровац, Черногория
Квартира
Петровац, Черногория
Площадь 35 м²
Описание Петровац, центр. Квартира студия Расстояние до моря 250м. Площадь 35 кв.м. Этаж - в…
$91,898
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Квартира 4 комнаты в Петровац, Черногория
Квартира 4 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 122 м²
Этаж 1
ID-2320 Просторная 3-спальная квартира в Петроваце 📍 Локация: Петровац (Будванская опш…
$273,992
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Квартира 1 спальня в Петровац, Черногория
Квартира 1 спальня
Петровац, Черногория
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Описание Петровац, центр. Квартира с одной спальней в жилом комплексе с бассейном Расстояние…
$113,477
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Квартира 1 спальня в Петровац, Черногория
Квартира 1 спальня
Петровац, Черногория
Количество спален 1
Площадь 56 м²
Уникальное предложение в одном из лучших курортных мест Черногории г. Петровац! Двухкомнатна…
$140,182
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Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Трехкомнатная квартира на продажу в Будве, Петровац. Квартира расположена на последнем этаже…
$332,282
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Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 2
Площадь 128 м²
Будванская ривьера, город Петровац. Квартира с двумя спальнями. Расстояние до моря 500м. П…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Петровац, Черногория
Квартира 3 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Продается квартира с двумя спальнями   в городе Петровац (Будванская ривьера). Квартира п…
$187,616
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 3 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 3 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 3
Площадь 280 м²
Площадь апартаментов: 240 кв.м. – по кадастровым данным. Реальная площадь апартамента – 280…
$846,573
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Квартира в Петровац, Черногория
Квартира
Петровац, Черногория
Площадь 36 м²
Квартира-студио в небольшом уютном доме в городе Петровац. Продается со всей необходимой меб…
$88,263
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Квартира 1 спальня в Петровац, Черногория
Квартира 1 спальня
Петровац, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
A unique apartment with its own yard and garden within walking distance from the sea in the …
$178,135
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Агентство
First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Петровац, Черногория
Квартира 3 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж 2/5
Меблированная квартира с двумя спальнями в тихом и живописном месте в городе Петровац. Расст…
$238,585
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Агентство
VALUE.ONE
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English, Русский, Français, Crnogorski
Квартира в Петровац, Черногория
Квартира
Петровац, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Новое пятиэтажное здание с лифтом и подземным паркингом курортного района Петровац. На цокол…
$159,599
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Квартира 5 комнат в Петровац, Черногория
Квартира 5 комнат
Петровац, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Этаж 2
ID-2199 Продается просторная и уютная квартира для большой семьи в Петровце. Город: Пе…
$255,986
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Агентство
Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Квартира 1 спальня в Петровац, Черногория
Квартира 1 спальня
Петровац, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Представляем Вашему вниманию новый апартамент общей площадью 76 м2 (плюс терраса 50 м2). Апа…
$207,677
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Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 2
Площадь 194 м²
Будванская ривьера, город Петровац. Квартира с двумя спальнями Расстояние до моря 400м. Ви…
$323,265
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Квартира 3 комнаты в Петровац, Черногория
Квартира 3 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Этаж 3/4
ID-2141 Продается просторная квартира класса люкс с двумя спальнями в Петровце. Локаци…
$399,719
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Агентство
Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Квартира 1 спальня в Петровац, Черногория
Квартира 1 спальня
Петровац, Черногория
Количество спален 1
Площадь 85 м²
Квартира с одной спальней, 64 кв.м, терраса с видом на море,  5 этаж До моря : 360 метров В …
$167,469
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Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Продается трехкомнатная квартира в Петровце. Петровац - небольшой городок на побережье Черно…
$140,182
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Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 2
Площадь 54 м²
Будванская ривьера, город Петровац. Квартира с двумя спальнями у моря. Расстояние до моря 2…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 2
Площадь 53 м²
Трехкомнатная квартира предлагается в благоустроенном пятиэтажном доме в Петроваце. Квартира…
$105,915
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Квартира 3 комнаты в Петровац, Черногория
Квартира 3 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Этаж 2/5
ID-2309 🌊 Просторная 2-спальная квартира с видом на море в Петроваце 📍 Локация: Петров…
$243,562
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Квартира 1 спальня в Петровац, Черногория
Квартира 1 спальня
Петровац, Черногория
Количество спален 1
Площадь 40 м²
Петровац, центр. Квартиры в центре Петровца, в удобной локации Расстояние до моря 200м. Ви…
$169,570
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Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 2
Площадь 86 м²
Описание Будванская ривьера, город Петровац. Квартира с двумя спальнями Расстояние до моря …
$189,202
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Квартира 1 спальня в Петровац, Черногория
Квартира 1 спальня
Петровац, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1
Петровац С одной спальней квартира в новом доме премиум-класса в городе Петровац. Площадь 5…
$135,237
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Montesale
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English, Русский, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 2
Площадь 59 м²
Описание Петровац, центр. Квартиры в в удобной локации Расстояние до моря 500м. Вид на море …
$146,330
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Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Описание Петровац, центр. Квартиры в в удобной локации Расстояние до моря 500м. Вид на море …
$173,667
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Квартира 2 комнаты в Петровац, Черногория
Квартира 2 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 4/4
ID-2205 Продается видовая квартира с одной спальней в центре города Петровац. Квартира…
$93,363
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Агентство
Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 2
Площадь 67 м²
Петровац, центр. Квартиры в центре Петровца, в удобной локации Расстояние до моря 200м. Ви…
$225,378
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