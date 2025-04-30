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Квартиры с бассейном в Петроваце, Черногория

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18 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Петровац, Черногория
Квартира 1 спальня
Петровац, Черногория
Количество спален 1
Площадь 38 м²
Будванская ривьера, город Петровац. Новый жилой комплекс с бассейном и зоной отдыха Заверше…
$115,035
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Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Комплекс располагается на охраняемой территории, имеется просторный охраняемый паркинг, 2 бо…
$168,136
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Петровац, Черногория
Квартира 1 спальня
Петровац, Черногория
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Описание Петровац, центр. Квартира с одной спальней в жилом комплексе с бассейном Расстояние…
$113,477
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Квартира 2 комнаты в Петровац, Черногория
Квартира 2 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 4
ID 2086 Продаются квартиры с одной спальней в новом первоклассном комплексе с бассейном (…
$131,413
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Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Преимущества жилого комплекса: - всего 45 минут от аэропорта; - вид на море и горы. Собствен…
$194,716
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Петровац, Черногория
Квартира 1 спальня
Петровац, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
A unique apartment with its own yard and garden within walking distance from the sea in the …
$178,135
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Агентство
First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 2
Площадь 194 м²
Будванская ривьера, город Петровац. Квартира с двумя спальнями Расстояние до моря 400м. Ви…
$323,265
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Квартира 1 спальня в Петровац, Черногория
Квартира 1 спальня
Петровац, Черногория
Количество спален 1
Площадь 85 м²
Квартира с одной спальней, 64 кв.м, терраса с видом на море,  5 этаж До моря : 360 метров В …
$167,469
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Квартира 2 комнаты в Петровац, Черногория
Квартира 2 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2
ID 2087 Продаются квартиры с одной спальней в новом первоклассном комплексе с бассейном (…
$141,710
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Агентство
Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Квартира 3 комнаты в Петровац, Черногория
Квартира 3 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 60 м²
169 000 евро Спальни: 2 Ванные комнаты: 1 Жилая площадь: 60 м2 Парковочные места: 1 От …
$175,758
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Montesale
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English, Русский, Crnogorski
Квартира в Петровац, Черногория
Квартира
Петровац, Черногория
Площадь 55 м²
Этаж 3
ID-1881 Продается квартира с одной спальней и паркинг местом в городе Петровац. Площад…
$166,446
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Агентство
Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Квартира 2 комнаты в Петровац, Черногория
Квартира 2 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Предлагаем на продажу однокомнатную квартиру площадью 85 квадратных метров в поселке Петрова…
$210,357
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Агентство
First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Петровац, Черногория
Квартира 1 спальня
Петровац, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 1
Недвижимость, ЧерногорияПродаётся однокомнатная квартира в привлекательной части Петроваца, …
$126,348
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 2 комнаты в Петровац, Черногория
Квартира 2 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 65 м²
Петровац Квартира с видом на море. Современный комплекс с бассейном. Лифт, домоуправление…
$150,798
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Агентство
Montesale
Языки общения
English, Русский, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Петровац, Черногория
Квартира 1 спальня
Петровац, Черногория
Количество спален 1
Площадь 85 м²
Будванская ривьера, город Петровац. Жилой комплекс с бассейном. Продажа квартир в новом жил…
$182,664
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Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
В прекрасном месте - жемчужине Черногории, продается квартира в Петровац с видом на море. К…
Цена по запросу
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 3 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 3 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 3
Площадь 169 м²
Будванская ривьера, город Петровац. Жилой комплекс с бассейном. Продажа квартир в новом жил…
$363,158
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Квартира 1 спальня в Петровац, Черногория
Квартира 1 спальня
Петровац, Черногория
Количество спален 1
Площадь 85 м²
Будванская ривьера, город Петровац. Жилой комплекс с бассейном. Продажа квартир в новом жил…
$172,571
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