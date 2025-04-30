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Квартиры с видом на море в Петроваце, Черногория

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88 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 2/4
Продается отличная квартира с двумя спальнями рядом с морем и пляжем в городе Петровац. Всег…
$295,950
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Квартира 3 комнаты в Петровац, Черногория
Квартира 3 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 2
Продажа Петровац № 2279. Просторная квартира общей площадью 105м2 расположена на втором этаж…
$200,125
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Квартира 4 комнаты в Петровац, Черногория
Квартира 4 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 87 м²
Этаж 3
Продажа 3167. Продаётся квартира с 3 спальнями 87м2 в Петроваце. Квартира с высокими потолка…
$215,269
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Квартира 1 спальня в Петровац, Черногория
Квартира 1 спальня
Петровац, Черногория
Количество спален 1
Площадь 38 м²
Будванская ривьера, город Петровац. Новый жилой комплекс с бассейном и зоной отдыха Заверше…
$115,035
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Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Комплекс располагается на охраняемой территории, имеется просторный охраняемый паркинг, 2 бо…
$168,136
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 2 комнаты в Петровац, Черногория
Квартира 2 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Предлагаем на продажу квартиру с одной спальней площадью 51.5 кв метров в Петроваце. Квартир…
$140,383
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 2 комнаты в Петровац, Черногория
Квартира 2 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Предлагаем на продажу квартиру площадью 30 кв метров с одной спальней в курортном поселке Пе…
$110,864
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 3 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 3 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 169 м²
Квартира 169 м2 В квартире 3 спальни, 3 ванные комнаты, гостиная, кухня Квартира расположена…
$455,480
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 3 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 3 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Этаж 4
Меблированный пентхаус в новом жилом доме с очень удачным расположением в тихом, зеленом рай…
$406,413
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 3 комнаты в Петровац, Черногория
Квартира 3 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Предлагаем на продажу квартиру с двумя спальнями площадью 65 кв метров в Петроваце (Будванск…
$191,246
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 2
Площадь 56 м²
Прекрасная квартира с 2 спальнями, 56 м2, расположена на третьем этаже, в охраняемом жилом к…
$166,141
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Квартира 1 спальня в Петровац, Черногория
Квартира 1 спальня
Петровац, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 1/4
Представляем Вашему вниманию новый апартамент общей площадью 76 м2 (плюс терраса 50 м2). Апа…
$211,123
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Пентхаус 3 комнаты в Петровац, Черногория
Пентхаус 3 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 150 м²
Петровац. Очаровательный пентхаус 75 м2 с огромной террасой 75 м2!  Уникальное предложение…
$269,980
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Montesale
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English, Русский, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Петровац, Черногория
Квартира 3 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Предлагаем на продажу квартиру с двумя спальнями площадью 82 кв метров в Петроваце. Квартира…
$189,931
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Агентство
First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Петровац, Черногория
Квартира 1 спальня
Петровац, Черногория
Количество спален 1
Площадь 56 м²
Уникальное предложение в одном из лучших курортных мест Черногории г. Петровац! Двухкомнатна…
$140,182
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Квартира 2 комнаты в Петровац, Черногория
Квартира 2 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 4
ID 2086 Продаются квартиры с одной спальней в новом первоклассном комплексе с бассейном (…
$131,413
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Трехкомнатная квартира на продажу в Будве, Петровац. Квартира расположена на последнем этаже…
$332,282
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Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Просторная квартира в живописном Петроваце, для комфортного проживания в Черногории. Планиро…
$323,802
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 2
Площадь 128 м²
Будванская ривьера, город Петровац. Квартира с двумя спальнями. Расстояние до моря 500м. П…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Петровац, Черногория
Квартира 1 спальня
Петровац, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 1
Продается однокомнатная квартира, расположенная на первом этаже дома с лифтом в Петроваце.Кв…
$132,039
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 3 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 3 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 3
Площадь 280 м²
Площадь апартаментов: 240 кв.м. – по кадастровым данным. Реальная площадь апартамента – 280…
$846,573
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Квартира 3 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 3 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Этаж 2
Недвижимость, ЧерногорияПродаётся трёхкомнатная, современно оборудованная квартира площадью …
$498,561
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира в Петровац, Черногория
Квартира
Петровац, Черногория
Площадь 36 м²
Квартира-студио в небольшом уютном доме в городе Петровац. Продается со всей необходимой меб…
$88,263
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Квартира 3 комнаты в Петровац, Черногория
Квартира 3 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
A4-1648. Две квартиры в ПетровацеПродаются две квартиры в Петроваце.  Площадь квартиры 137м…
$214,322
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Red Feniks Montenegro
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English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Преимущества жилого комплекса: - всего 45 минут от аэропорта; - вид на море и горы. Собствен…
$194,716
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Пентхаус 4 комнаты в Петровац, Черногория
Пентхаус 4 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 169 м²
Продается четырех комнатная квартира в Петроваце (Будванская Ривьера). Площадь квартиры 1…
$397,973
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
В новом доме в 60 метрах от пляжей продается квартира площадью 70 м.кв. В квартире 2 спальн…
Цена по запросу
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира в Петровац, Черногория
Квартира
Петровац, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Новое пятиэтажное здание с лифтом и подземным паркингом курортного района Петровац. На цокол…
$159,599
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Кондо в Петровац, Черногория
Кондо
Петровац, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 169 м²
Этаж 7/7
Предлагается к продаже уникальная квартира на последнем этаже жилого комплекса, общей площад…
$356,799
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 3 комнаты в Петровац, Черногория
Квартира 3 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ ПОД КЛЮЧ БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!! Структура к…
$281,237
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GATE Realty
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English, Русский, Српски
Realting.com
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