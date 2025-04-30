Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Петровац
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на горы

Квартиры с видом на горы в Петроваце, Черногория

кондо
5
однокомнатные
100
двухкомнатные
95
трехкомнатные
38
Квартира Удалить
Очистить
35 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Петровац, Черногория
Квартира 3 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 2
Продажа Петровац № 2279. Просторная квартира общей площадью 105м2 расположена на втором этаж…
$200,125
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Петровац, Черногория
Квартира 4 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 87 м²
Этаж 3
Продажа 3167. Продаётся квартира с 3 спальнями 87м2 в Петроваце. Квартира с высокими потолка…
$215,269
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Петровац, Черногория
Квартира 2 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Предлагаем на продажу квартиру с одной спальней площадью 51.5 кв метров в Петроваце. Квартир…
$140,383
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 2 комнаты в Петровац, Черногория
Квартира 2 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Предлагаем на продажу квартиру площадью 30 кв метров с одной спальней в курортном поселке Пе…
$110,864
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 3 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 3 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 169 м²
Квартира 169 м2 В квартире 3 спальни, 3 ванные комнаты, гостиная, кухня Квартира расположена…
$455,480
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Петровац, Черногория
Квартира 3 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Предлагаем на продажу квартиру с двумя спальнями площадью 65 кв метров в Петроваце (Будванск…
$191,246
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Кондо в Петровац, Черногория
Кондо
Петровац, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/5
Новое пятиэтажное здание с лифтом и подземным паркингом курортного района Петровац. На цокол…
$159,599
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Квартира 3 комнаты в Петровац, Черногория
Квартира 3 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Предлагаем на продажу квартиру с двумя спальнями площадью 82 кв метров в Петроваце. Квартира…
$189,931
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Просторная квартира в живописном Петроваце, для комфортного проживания в Черногории. Планиро…
$323,802
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 2 комнаты в Петровац, Черногория
Квартира 2 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 4/4
Продажа Петровац № 2750. Квартира с 1 спальней, вид на горы, 4 этаж, 4 эатжей в доме, дом бе…
$102,659
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Преимущества жилого комплекса: - всего 45 минут от аэропорта; - вид на море и горы. Собствен…
$194,716
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Пентхаус 4 комнаты в Петровац, Черногория
Пентхаус 4 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 169 м²
Продается четырех комнатная квартира в Петроваце (Будванская Ривьера). Площадь квартиры 1…
$397,973
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
В новом доме в 60 метрах от пляжей продается квартира площадью 70 м.кв. В квартире 2 спальн…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Петровац, Черногория
Квартира 1 спальня
Петровац, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
A unique apartment with its own yard and garden within walking distance from the sea in the …
$178,135
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 2 комнаты в Петровац, Черногория
Квартира 2 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Предлагаем на продажу квартиру с одной спальней площадью 46 кв метров в Петроваце. Квартира …
$155,296
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Петровац, Черногория
Квартира 3 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Продается квартира с двумя спальнями   в городе Петровац (Будванская ривьера). Квартира п…
$210,357
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 2 комнаты в Петровац, Черногория
Квартира 2 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 46 м²
Квартиры в новом строящемся доме.  Квартира 45,8 м2 на 1 этаже (местный 0 этаж) с одной с…
$98,149
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Montesale
Языки общения
English, Русский, Crnogorski
Квартира 2 комнаты в Петровац, Черногория
Квартира 2 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Структура квартиры: Кухня-гостиная, 1 спальня, 1 санузел, прихожая, терраса. Удобства: Ви…
$130,119
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
GATE Realty
Языки общения
English, Русский, Српски
Студия 1 комната в Петровац, Черногория
Студия 1 комната
Петровац, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Предлагаем на продажу уютную студию площадью 31 кв метр в Петроваце. Студия оборудована всей…
$113,830
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Кондо 2 комнаты в Петровац, Черногория
Кондо 2 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Количество этажей 5
Новый проект в одном из самых популярных городов Будванской Ривьеры, городе Петровац. Предл…
$112,318
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Продается квартира с видом на море в Петровац, площадью 59 м2 В квартире 2 спальни, кухня…
$173,081
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 4 комнаты в Петровац, Черногория
Квартира 4 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
ПPOДAЖA.  Пpодаeтся кваpтиpa c тpемя спальнями и видoм на море в курортнoм горoде Пeтровац. …
$262,492
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Предлагаем к продаже квартиру с видом на море в Петровац. Квартира в Петровце, в новом доме,…
$216,408
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 2 комнаты в Петровац, Черногория
Квартира 2 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Предлагаем на продажу квартиру с одной спальней с потрясающим видом на море площадью 55 кв м…
$130,239
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Петровац, Черногория
Квартира 3 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
$161,356
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
В новостройке возле моря, в прекрасном курортном месте Черногории, в Петроваце: Продается а…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 3 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 3 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Этаж 4/4
Продаётся великолепная просторная квартира с 3 спальнями площадью 152 м2 в городе Петровац. …
$404,969
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Полностью меблированная квартира в клубном жилом комплексе в тихом зеленом месте в городке П…
$244,069
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 2 комнаты в Петровац, Черногория
Квартира 2 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Предлагаем на продажу однокомнатную квартиру площадью 85 квадратных метров в поселке Петрова…
$210,357
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Petrovac Apartments: New building featuring 1 and 2 bedroom apartments 500m from the beach a…
$113,359
Оставить заявку
Realting.com
Перейти