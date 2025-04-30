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Квартиры около гольф-клуба в Петроваце, Черногория

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Петровац, Черногория
Квартира 3 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж 2/5
Меблированная квартира с двумя спальнями в тихом и живописном месте в городе Петровац. Расст…
$238,585
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