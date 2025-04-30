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Квартиры с садом в Петроваце, Черногория

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3 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Петровац, Черногория
Квартира 1 спальня
Петровац, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
A unique apartment with its own yard and garden within walking distance from the sea in the …
$178,135
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First Realty
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Квартира 3 комнаты в Петровац, Черногория
Квартира 3 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж 2/5
Меблированная квартира с двумя спальнями в тихом и живописном месте в городе Петровац. Расст…
$238,585
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Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Квартира 5 комнат в Петровац, Черногория
Квартира 5 комнат
Петровац, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Этаж 2
ID-2199 Продается просторная и уютная квартира для большой семьи в Петровце. Город: Пе…
$255,986
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Realting.com
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