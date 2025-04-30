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Квартиры с гаражом в Петроваце, Черногория

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14 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 3 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Этаж 4
Меблированный пентхаус в новом жилом доме с очень удачным расположением в тихом, зеленом рай…
$406,413
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 1 спальня в Петровац, Черногория
Квартира 1 спальня
Петровац, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 1/4
Представляем Вашему вниманию новый апартамент общей площадью 76 м2 (плюс терраса 50 м2). Апа…
$211,123
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Кондо в Петровац, Черногория
Кондо
Петровац, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/5
Новое пятиэтажное здание с лифтом и подземным паркингом курортного района Петровац. На цокол…
$159,599
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Просторная квартира в живописном Петроваце, для комфортного проживания в Черногории. Планиро…
$323,802
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 3 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 3 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Этаж 2
Недвижимость, ЧерногорияПродаётся трёхкомнатная, современно оборудованная квартира площадью …
$498,561
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AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
В новом доме в 60 метрах от пляжей продается квартира площадью 70 м.кв. В квартире 2 спальн…
Цена по запросу
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Петровац, Черногория
Квартира 3 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Этаж 3/4
ID-2141 Продается просторная квартира класса люкс с двумя спальнями в Петровце. Локаци…
$399,719
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Кондо 2 комнаты в Петровац, Черногория
Кондо 2 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Количество этажей 5
Новый проект в одном из самых популярных городов Будванской Ривьеры, городе Петровац. Предл…
$112,318
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Предлагаем к продаже квартиру с видом на море в Петровац. Квартира в Петровце, в новом доме,…
$216,408
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Кондо в Петровац, Черногория
Кондо
Петровац, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 3
Полностью меблированная и оборудованная квартира в клубном комплексе над пляжем Лучице, Петр…
Цена по запросу
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 3 комнаты в Петровац, Черногория
Квартира 3 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
$161,356
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Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
В новостройке возле моря, в прекрасном курортном месте Черногории, в Петроваце: Продается а…
Цена по запросу
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 3 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 3 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Этаж 4/4
Продаётся великолепная просторная квартира с 3 спальнями площадью 152 м2 в городе Петровац. …
$404,969
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
В прекрасном месте - жемчужине Черногории, продается квартира в Петровац с видом на море. К…
Цена по запросу
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
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