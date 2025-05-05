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Виллы с видом на море в Перасте, Черногория

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3 объекта найдено
Вилла в Пераст, Черногория
Вилла
Пераст, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь дома 136м2 на участке 150м2.Дом состоит из цокольного этажа, где находится большая г…
$832,201
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AMFORA REAL ESTATE
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Вилла 8 комнат в Пераст, Черногория
Вилла 8 комнат
Пераст, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 172 м²
Эта удивительная вилла на набережной расположена в популярном барочном городе Пераст. Он сос…
$2,13 млн
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Вилла в Пераст, Черногория
Вилла
Пераст, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Очаровательный каменный дом в нескольких шагах от моря в средневековом городе Пераст. Дом п…
$531,464
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Агентство
Monteonline
Языки общения
English, Русский, Српски
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