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Дома с террасой в Перасте, Черногория

виллы
5
1 объект найдено
Дом 3 спальни в Пераст, Черногория
Дом 3 спальни
Пераст, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Котор, Пераст - Очаровательный каменный дом в волшебном перастеПлощадь: 95м2Площадь участка:…
$556,110
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Агентство
Adria Estate
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