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Дома с видом на горы в Перасте, Черногория

виллы
4
6 объектов найдено
Дом 3 спальни в Пераст, Черногория
Дом 3 спальни
Пераст, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Локация: Пераст, Черногория Площадь дома: 160 кв. метров Площадь участка: 150 кв. метров …
$814,806
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First Realty
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Дом 3 комнаты в Пераст, Черногория
Дом 3 комнаты
Пераст, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Предлагаем на продажу каменный дом в центре Пераста – жемчужине Которского залива. Двухэтажн…
$598,859
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Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 5 комнат в Пераст, Черногория
Дом 5 комнат
Пераст, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Продаётся вилла в районе Котора.  Расположена на берегу Боко-Которского залива. Вилла находи…
$735,594
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Дом 5 комнат в Пераст, Черногория
Дом 5 комнат
Пераст, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Этаж 3/3
Продажа 3035. Великолепная вилла на три этажа общей площадью 235 квадратных метров, на участ…
$897,413
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Дом в Пераст, Черногория
Дом
Пераст, Черногория
Площадь 95 м²
Stone house in Perast, beautifully restored to the modern standard. It consists from the gro…
$541,704
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Дом 6 комнат в Пераст, Черногория
Дом 6 комнат
Пераст, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 184 м²
Предлагаем на продажу роскошную виллу в очаровательном и романтичном городе Пераст, являющем…
$1,06 млн
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Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Realting.com
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