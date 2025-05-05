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Дома с садом в Перасте, Черногория

виллы
4
1 объект найдено
Вилла в Пераст, Черногория
Вилла
Пераст, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь дома 136м2 на участке 150м2.Дом состоит из цокольного этажа, где находится большая г…
$832,201
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