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Дома с гаражом в Перасте, Черногория

виллы
4
1 объект найдено
Дом 5 комнат в Пераст, Черногория
Дом 5 комнат
Пераст, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Продаётся вилла в районе Котора.  Расположена на берегу Боко-Которского залива. Вилла находи…
$735,594
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